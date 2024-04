Primeira semana de abril registra 70% das mortes por dengue do mesmo mês do último ano Brasil acumula 1.117 mortes pela doença desde o começo do ano; foram contabilizadas 1.179 em 2023

Brasil teve 193 mortes em uma semana (Arquivo/Agência Brasil - Arquivo)

Entre a primeira segunda-feira do mês (1º) e esta segunda (8), 193 mortes causadas por dengue foram registradas em todo o Brasil . Esse número representa 67,7% das mortes registradas durante todo o mês de abril de 2023, que foi o que mais teve mortes no ano passado. O último ano tem o recorde atual de maior número de óbitos por dengue dos últimos 24 anos, com 1.179 registros.

Segundo dados do Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde, foram 68 mortes na terça (2), 29 na quarta (3), 24 na quinta (4), 34 na sexta (5) e mais 38 na segunda (8).

Os casos prováveis da doença se aproximam dos 3 milhões, com 2,965 milhões de casos registrados nesta terça-feira (9). A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, afirma que, no “pior dos cenários”, os casos de dengue do país devem chegar a 4,2 milhões.

São Paulo é a unidade da federação com mais mortes por dengue, com 220, seguido pelo Distrito Federal (205), Minas Gerais (175), Paraná (107) e Goiás (94). Somadas, essas cinco UFs acumulam 72% das mortes do país.

Segundo dados do painel de dengue do Ministério da Saúde, o Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de incidência de casos prováveis, com 7.297,3 casos por 100 mil habitantes. O DF é seguido por Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Goiás, que, juntos, representam quase 57% do número absoluto de casos do país.

A faixa etária que mais registra casos de dengue é de 20 a 29 anos, com mais de 556 mil casos, o que representa quase um em cada cinco casos. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair a doença (55,3%).

Diminuição da doença

De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (9), o 9 unidades da federação apresentam tendência de queda nos números da dengue, 13 estados estão com tendência de estabilidade e 5 com tendência de aumento.

As UFs em queda são Acre, Roraima, Amazonas, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Piauí, Minas Gerais e Espírito Santo.

Os únicos estados que apresentam aumento são Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. Os demais estados estão em estabilidade.