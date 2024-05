Tecnologia e Ciência |Do R7, com Estadão Conteúdo

Boeing lança astronautas da Nasa em nova cápsula espacial nesta segunda-feira (6) Lançamento da Starliner está previsto para as 23h34 (horário de Brasília), com dois pilotos da agência espacial a bordo

Lançamento será no Cabo Canaveral, na Flórida (Reprodução/X @boeingSpace)

Após anos de atrasos e percalços, a Boeing finalmente está pronta para lançar astronautas para a Estação Espacial Internacional pela Nasa. O lançamento está marcado para esta segunda-feira (6), às 23h34 (horário de Brasília).

No domingo (5), os engenheiros assumiram suas posições no Centro de Controle de Missão da Boeing (BMCC), no Centro Espacial Kennedy da Nasa, que fica no Cabo Canaveral, na Flórida, para ligar a espaçonave Starliner antes do teste.

A equipe responsável concluiu o carregamento do primeiro estágio do Atlas V — o veículo responsável pelo lançamento da espaçonave — com 25.000 galões de combustível RP-1 armazenável, um querosene altamente refinado.

Esta será a primeira viagem da cápsula Starliner da Boeing com uma tripulação a bordo, formada por dois de pilotos da Nasa que irão testar a nave durante o teste de condução e uma estadia de uma semana na estação espacial.

A Nasa recorreu a empresas dos Estados Unidos para transportar astronautas após a aposentadoria dos ônibus espaciais. A SpaceX de Elon Musk realizou nove viagens de táxi para a Nasa desde 2020, enquanto a Boeing gerenciou apenas um par de voos de teste não tripulados.

Caso vá tudo bem com este teste, a Nasa alternará entre a Boeing e a SpaceX para levar astronautas para a estação espacial e trazê-los de volta.