Controlar flatulência bovina pode ser fundamental para conter o aquecimento global, aponta estudo

As vacas-leiteiras podem ser nossas grandes aliadas no combate ao aquecimento global. Isso porque, segundo um estudo da Universidade Curtin, na Austrália, a redução de gases bovinos colaboram para a redução dos gases que provocam o efeito estufa.

Os autores da pesquisa analisaram 27 relatórios, a partir dos quais propuseram diversas maneiras para diminuir as emissões de metano nos setores de laticínios e carne bovina do país.

Vacas que peidem menos ajudam a conter o aquecimento global, diz estudo (Reprodução/CCBY/Keith Weller/USDA — 9/2002)

“Estudos descobriram que o gado com baixas emissões tem características genéticas hereditárias que podem reduzir significativamente a produção de metano se incluídas nos objetivos nacionais de criação”, explicou a autora do estudo, Merideth Kelliher, conforme reportado pelo jornal New York Post.

No entanto, mais pesquisas são necessárias para determinar as características a serem reproduzidas no gado, visando obter as menores emissões de metano possíveis, acrescentou a acadêmica.

Segundo o New York Post, a produção de alimentos é uma das principais causas das alterações climáticas — sendo a pecuária responsável por aproximadamente 10% das emissões de gases do efeito de estufa.