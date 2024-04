TIM Brasil define novo recorde das Américas em teste de velocidade 5.5G Operadora de telefonia alcançou a marca de 11,6 Gbps, velocidade dez vezes maior quando comparada com a atual velocidade do 5G

(Divulgação/TIM Brasil)

A TIM definiu um novo recorde de velocidade das Américas em testes do 5.5G ao alcançar uma velocidade de transferência de dados de 11,6 Gbps. A nova tecnologia, testada em seu laboratório no Rio de Janeiro, faz parte do processo de estratégia de inovação e evolução da empresa de telefonia móvel.

Chamada de 5G Advanced, o 5.5G é uma evolução da quinta geração de telefonia celular e permite velocidades dez vezes maiores das velocidades atuais do 5G atual.

O desempenho recorde da operadora líder em 5G no Brasil comprovou a viabilidade de alcançar prestações extraordinárias, com um melhor e mais eficiente aproveitamento do espectro de quinta geração, provendo uma melhor experiência aos clientes e às aplicações IoT. O teste de velocidade que bateu o recorde das Américas você confere aqui.

Marco Di Costanzo, CTO da TIM Brasil, reforça a importância de conduzir testes de novas tecnologias dentro de um projeto robusto de evolução das redes móveis no Brasil e no mundo. “Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados, que reforçam o espírito de pioneirismo da TIM. A operadora foi a primeira no Brasil a ativar o 5G Stand Alone (SA), a primeira a alcançar a maior velocidade com o 5G (5,4 Gbps em 2022) e agora fomos os primeiros a chegar com 5G Advanced, também conhecido como 5.5G. Somos líderes em 5G e damos mais este passo rumo a uma melhor qualidade do serviço e eficiência de nossa rede”, afirma o executivo.

O 5.5G suporta serviços avançados para consumidor final, como realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e realidade estendida (XR), bem como para aplicações IoT em todos os cenários.

Diversas aplicações poderão utilizar a nova tecnologia de rede móvel para melhorar ainda mais o desempenho da rede e melhorar a experiência de serviço na conexão de pessoas, residências, coisas, veículos e indústrias.

Além disso, também trará novos recursos e serviços para abrir novos espaços e oportunidades de negócios. “Com todos os investimentos em inovação que a TIM vem realizando, nossa rede se torna sempre mais confiável, estável e rápida. É com esse espírito de pioneirismo que conseguimos proporcionar uma melhor experiência para nossos clientes”, finaliza Marco Di Costanzo.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem e respeito, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM. A operadora tem a maior cobertura móvel e presença 4G do Brasil e lidera a implementação do 5G no país, em linha com sua atitude protagonista e a sua assinatura: “Imagine as possibilidades”.

Comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do Novo Mercado, do S&P/B3 Brasil ESG e do Índice de Sustentabilidade Empresarial.

Está listada no Sustainability Yearbook 2022, que reúne as empresas mais sustentáveis do mundo, e foi a primeira operadora a obter a certificação ISO 37001, de combate ao suborno. Faz parte ainda do Índice de Equidade de Gênero da Bloomberg e lidera, entre as empresas do Brasil e do setor de telecom mundial, o Refinitiv Diversity & Inclusion Index. Para mais informações, acesse www.tim.com.br