TIM libera conexão ilimitada grátis para streamings de vídeo durante voos

Alto contraste

A+

A-

TIM no Avião Operadora já oferecia, de forma pioneira desde 2022, navegação gratuita em redes sociais, apps de mensagens, e-mails e sites (Pixabay)

Primeira e única operadora do Brasil a oferecer internet grátis durante voos, a TIM traz mais um benefício “nas nuvens” para seus clientes no país. A partir de agora, também é possível acessar streamings de vídeo em aeronaves da GOL e LATAM (frota Airbus A319, A320 e A321), durante viagens nacionais e até internacionais.

A novidade está disponível para usuários dos planos TIM Black e titulares do TIM Black Família e TIM Black com Apple One e não há qualquer custo adicional: bastar estar em um avião com Wi-Fi. O serviço ganha ainda um novo nome e identidade visual e passa ser chamado de TIM no Avião.

Essa é uma evolução do acordo com a Intelsat, maior provedora de internet sem fio em aviões comerciais do mundo. Desde outubro de 2022, clientes TIM de planos pós-pagos já podiam navegar de forma gratuita em redes sociais, apps de mensagens, e-mails e sites durante os voos.

A conexão ilimitada também para streamings vai ao encontro de uma demanda dos consumidores e reforça ainda mais o posicionamento inovador da operadora, como destaca Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM: “vamos ampliar ainda mais o número de usuários do serviço TIM no Avião porque inovamos continuamente para que nossos clientes tenham as melhores experiências que a tecnologia pode oferecer. Apenas a líder em 5G poderia entregar conectividade até nas nuvens!”.

Publicidade

O acesso à internet a bordo está disponível para todos os clientes TIM Black e para os titulares do TIM Black Família. O passageiro poderá assistir, em seu smartphone, a qualquer conteúdo das plataformas de vídeo que ele tenha assinatura, sem necessidade de download prévio.

Para começar a navegar, basta selecionar a rede Wi-Fi correspondente à companhia aérea quando entrar na aeronave. Ao ser direcionado à página de GOL ou LATAM, encontrará o banner da TIM que leva para a tela de login, onde o cliente insere o número de telefone e senha do app MEU TIM para iniciar a conexão, de forma simples e rápida.