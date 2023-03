Apamagis comemora 70 anos da entidade no Palácio da Justiça, em São Paulo A maior associação estadual de magistrados do país reúne cerca de 3,2 mil associados

Brasil | Do R7

A cerimônia na sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, na capital paulista, comemorou os 70 anos da Apamagis (Associação Paulista de Magistrados), maior associação estadual de magistrados do país Divulgação/Apamagis

A Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) promoveu uma cerimônia para festejar os seus 70 anos, completados em 19 de fevereiro de 2023. A cerimônia aconteceu na sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, na capital paulista, e contou com uma homenagem da associação ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), devido a sua aposentadoria, prevista para maio deste ano.

Os juízes que já presidiram a associação e participaram de seu corpo diretivo também foram homenageados durante o evento.

Presidida pela juíza Vanessa Mateus, a Apamagis é a maior associação estadual de magistrados do país, reunindo em seus quadros cerca de 3,2 mil associados, entre juízes, desembargadores (ativos e aposentados) e pensionistas. Vanessa é a primeira mulher a ocupar o cargo na história da associação.

"Começamos como uma entidade assistencial, começamos para ajudar uns aos outros, nós nos transformamos, evoluímos para uma entidade de congregação de magistrados, de união dos colegas, evoluímos ainda, e sem deixar pra trás nenhuma dessas características, nós passamos a ser uma entidade política, uma entidade de interlocução com os demais poderes", afirmou a juíza durante seu discurso, no evento.

Vanessa Mateus é juíza de direito no estado de São Paulo desde 2000 e foi responsável pela instalação do 1º Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em São Paulo.