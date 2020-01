Classe artística fala sobre a escolha de Regina Duarte para Cultura

Atriz estará em Brasília na quarta-feira (22) para conhecer a secretaria Alex Palarea/Marcelo Brammer/AgNews



Regina Duarte aceitou participar de uma fase de testes no cargo de secretária da Cultura do governo federal nesta segunda-feira (20). O comando da pasta está vago desde a última sexta-feira (17), quando Bolsonaro demitiu Roberto Alvim.

Leia mais: A trajetória de Regina Duarte na política, do 'eu tou com medo' ao convite para integrar governo Bolsonaro

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, a atriz estará em Brasília na próxima quarta-feira (22) para conhecer a Secretaria Nacional de Cultura e afirmou estar “noivando” com a pasta, o que levou ex-ministros e artistas a opinarem sobre a escolha da artista. Confira algumas declarações:

“Espero que a Regina veja a cultura do Brasil com os mesmos olhos que eu e tantas outras pessoas vemos a bela figura dela.”

Gilberto Gil, cantor, compositor e ex-ministro da Cultura no governo Lula.

“Estou torcendo para que ela permaneça, convença o presidente da importância estratégica da arte, da cultura e da economia criativa para o desenvolvimento do país e realize um ótimo trabalho, com absoluto respeito à liberdade de expressão e de criação. Regina é bem intencionada e conhece a área. Mas vai precisar de respaldo interno e apoio externo para atingir seus objetivos.”

Sérgio Sá Leitão, ex-ministro da Cultura no governo de Michel Temer

"Conheço-a há muito tempo. É ótima atriz e uma pessoa decente e sincera que às vezes toma decisões mais movida pela emoção do que por razão. Duvido que Bolsonaro lhe dê autonomia. Mas... vai que dá? No Brasil de hoje, até Poliana é pessimista. Mas Regina é inteligente e bem intencionada. Pode se redimir de ter votado em Bolsonaro."

Nelson Motta, jornalista e produtor

"Nesse cargo, ela tem que lidar com a diversidade e a liberdade de expressão. Mas Bolsonaro fala de fazer filtros, porque algumas artes, segundo ele, ofendem a família. Não acredito que ela vá mudar esse quadro de dirigismo cultural."

Ana de Hollanda, ex-ministra da Cultura no governo de Dilma Rousseff

"Eu vejo com bons olhos, até porque Regina já produziu peças de teatro, tem experiência com a prática, conhecimento de Lei Rouanet, leis de incentivo. E é doce, suave nas relações."

André Sturm, ex-secretário de Cultura de São Paulo e atual secretário do Audiovisual

"Eu não tenho expectativa positiva com Regina Duarte na Secretaria de Cultura. Ela vem se mostrando, há anos, uma pessoa exageradamente conservadora e que apoia o que há de pior na política. A ideia do governo Bolsonaro é a guerra cultural. Eles querem manipular e controlar essa área da sociedade. Se estão chamando ela, é porque enxergam nela uma parceria para esse projeto."

Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura no governo Lula

"Quero ver como ela vai fazer sem o (autor) Dias Gomes para lhe escrever as falas."

Ruy Castro, escritor

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.