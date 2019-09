Deputado do PSB se afasta após ser diagnosticado com leucemia Em seu primeiro mandato, Luiz Flávio Gomes foi eleito pelo Estado de São Paulo ao receber 86.433 votos nas eleições de 2018 Luiz Flávio Gomes

Gomes disse que em breve estará de volta a Brasília Cleia Viana/Câmara dos Deputados - 23.05.2019

O deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB-SP) anunciou nesta terça-feira (10) que vai se afastar temporariamente das atividades na Câmara após ser diagnosticado com leucemia aguda em uma bateria de exames realizados na última sexta-feira (6).

"Estou internado para fazer todos os procedimentos iniciais, que demandam reintegração física e acompanhamento do quadro clínico", afirmou Gomes, que disse acreditar que estará em breve de volta a Brasília "para participar efetivamente das reuniões nas comissões e sessões de plenário".

O deputado destacou estar ciente das limitações impostas neste momento inicial do tratamento, mas garante que vai continuar atento às questões que envolvem seus afazeres no cargo. "Nos mantemos firmes na nossa missão parlamentar, estando a equipe balizadas em minhas diretrizes e sempre buscando as melhores soluções para os problemas do país", completou.

Em seu primeiro mandato como deputado federal, Luiz Flávio Gomes foi eleito pelo Estado de São Paulo em 2018 ao receber 86.433 votos. Na Câmara, ele integra as comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania.