O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, solicitou licença não remunerada. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nesta terça-feira (10).

Segundo a Câmara, a medida está prevista no regimento interno da Casa. Carlos pediu o afastamento para "tratar de assuntos pessoais". A regra dá direito a afastamento sem remuneração por pelo menos 30 dias e até 120 dias.