Empresário ironiza namoro de Lula e diz que entrega presentes na prisão

Hang disse que entregaria presentes na prisão

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, ironizou o namoro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (21) no Twitter.

O relacionamento do ex-presidente foi revelado no domingo (19), pelo ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira, que disse que Lula pretende se casar com a socióloga Rosângela Silva, de 40 anos, assim que deixar a prisão.

Hang disse que pode dar um "desconto" ao ex-presidente se fizer a lista de casamento em sua loja, bem como realizar a entrega dos presentes na prisão, em Curitiba.

O ex-presidente está preso na PF (Polícia Federal) de Curitiba desde 7 de abril de 2018. A pena é de 8 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex no Guarujá (SP).

