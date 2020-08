General Rêgo Barros vai deixar cargo de porta-voz da Presidência Ministério das Comunicações afirma que desativação do posto faz parte do processo de estruturação da pasta General Rêgo Barros vai deixar cargo de porta-voz da Presidência

Rêgo Barros ocupa o cargo desde janeiro de 2019 Fabio Rodrigo Pozzebom / Agência Brasil 17/03/2020

O general Otávio Rêgo Barros vai deixar o cargo de porta-voz da Presidência da República, confirmou o Ministério das Comunicações nesta quarta-feira (26). De acordo com a pasta, a função será desativada em um decreto a ser publicado nas próximas semanas.

O ministério aponta ainda que a medida faz parte da MP (Medida Provisória) 980/2020, que recriou o Ministério das Comunicações e estabeleceu que toda a estrutura relativa à Comunicação do governo federal ficasse reunida na pasta.

Rêgo Barros ocupa o posto desde janeiro do ano passado. Antes disso, ele era chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e atuava como um dos principais assessores do então comandante, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.

A criação da pasta ocorreu no mês de junho após o desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O comandante da pasta é o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN).