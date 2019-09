Giuliana Saringer, do R7

Governo altera decreto que suspende queimadas por 60 dias Mudança permite o uso de fogo nas práticas agrícolas previamente autorizadas, impedindo as queimadas dentro da região da Amazônia Legal Amazônia Legal

Texto foi publicado no DOU na sexta-feira (30) Nacho Doce / Reuters / 27.8.2019

O governo federal alterou o decreto que suspende as queimadas no Brasil por 60 dias. A mudança foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) de sexta-feira (30).

Segundo o novo texto, as queimadas são autorizadas nas práticas agrícolas, "fora da Amazônia Legal, quando imprescindíveis à realização da operação de colheita, desde que previamente autorizada pelo órgão ambiental estadual".

Isto significa que a proibição do fogo se restringe a região da Amazônia Legal.

O decreto também permite o uso do fogo em "práticas de prevenção e combate a incêndios" e "práticas agrícolas de subsistência executadas pelas populações tradicionais e indígenas".