Juiz suspende nomeação de novo presidente da Fundação Palmares

Decisão contra Camargo foi baseada em petição popular Reprodução/Facebook

A nomeação de Sergio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Palmares foi barrada nesta quarta-feira (4), pelo juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará.

A decisão foi baseada em uma petição popular contra a chegada de Camargo ao cargo com base em declarações dizendo que a escravidão foi 'benéfica' e que o Brasil tem "racismo nutella". Ele ainda defendeu a extinção do feriado da Consciência Negra.

Na avaliação do juiz, as publicações de Camargo ofendem "justamente o público que deve ser protegido pela Fundação Palmares". "A nomeação do senhor Sérgio Nascimento de Camargo para o cargo de Presidente da Fundação Palmares contraria frontalmente os motivos determinantes para a criação daquela instituição e a põe em sério risco", escreveu Guerra.

Leia mais: Nomeado para Fundação Palmares é criticado pelo irmão

Algumas das falas de Camargo foram, inclusive, reproduzidas pelo magistrado para suspender a nomeação: "Menciono, a título ilustrativo, declarações do senhor Sérgio Nascimento de Camargo em que se refere a Angela Davis como "comunista e mocreia assustadora".

Guerra destaca ainda em sua decisão que a atuação institucional da Fundação Palmares é "voltada à promoção e preservação da cultura afro-brasileira, além do combate ao racismo e identificação e reconhecimento dos remanescentes de comunidades quilombolas".

Outro lado

Questionado pelo R7 sobre o impedimento de sua nomeação, Camargo classificou a decisão como "estapafúrdia" e disse que ela será derrubada.