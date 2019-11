Nomeado para Fundação Palmares é criticado por irmão: 'vergonha'

Sérgio, novo presidente da Fundação Palmares Reprodução/Facebook

A nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo para o cargo de presidente da Fundação Palmares, órgão do governo federal responsável pelo fomento da cultura afro-brasileira, continua causando polêmica.

Na noite de quarta-feira (27), o irmão de Sérgio, Wadico Camargo, que é produtor cultural, disse ter vergonha do parente e o chamou de "capitão do mato" nas redes sociais, em referência à figura da história brasileira responsável por capturar escravos fugitivos. O cargo era ocupado por homens livres, muitas vezes negros.

Sérgio e Wadico são filhos do escritor Oswaldo de Camargo, considerado um ícone do movimento negro, que ao longo de sua carreira fez diversas publicações com essa temática e participou ativamente da Associação Cultural do Negro.

O irmão de Sérgio, Wadico, também publicou nas redes sociais um abaixo-assinado virtual pedindo uma troca na presidência da Fundação Palmares. "Este senhor é inapto a ocupar o cargo de presidente da Fundação Palmares. Por isso viemos, por meio deste abaixo-assinado, exigir sua substituição imediata por alguém com aptidão a ocupar um cargo de promoção de políticas à população negra", diz a reivindicação.

Nomeação

O novo presidente da Fundação Palmares afirmou em suas redes sociais que o Brasil tem um "racismo nutella" e defendeu a extinção do feriado da Consciência Negra.

Sergio Nascimento de Camargo também afirmou que a escravidão foi "benéfica para os descendentes" e atacou personalidades como a ex-vereadora do Rio Marielle Franco e a atriz Taís Araújo.

A nomeação faz parte de uma série promovida pelo novo secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (27).

No Decreto N.º 6,853, de 15 de maio de 2009, que regulamenta a instituição, a Fundação Cultural Palmares "tem por finalidade promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira".