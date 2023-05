Lançamento do livro 'Políticas Públicas e Inovações Legislativas: proteção da mulher vítima de violência' reúne autoridades em SP A obra com 340 páginas foi organizada e escrita pela por Raquel Gallinati, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Br)

Raquel Gallinati com algumas das coautoras da obra 'Políticas Públicas e Inovações Legislativas: proteção da mulher vítima de violência' Divulgação

O lançamento do livro 'Políticas Públicas e Inovações Legislativas: proteção da mulher vítima de violência' reuniu autoridades e convidados da sociedade civil na livraria Plácido do Conjunto Nacional, em São Paulo.

A obra com 340 páginas foi organizada e escrita pela por Raquel Gallinati, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Br), com o auxílio de delegados, de uma desembargadora, de promotoras de Justiça, de advogadas e de uma médica-legista. Os 26 coautores atuam em diferentes partes do país.

Raquel Gallinati diz que a obra surgiu em face da necessidade de se discutir e analisar as recentes alterações legislativas que tratam da violência contra a mulher.

“Como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Br), entidade de âmbito nacional fundada em 1970 que congrega os Delegados de Polícia em território nacional, decidi elaborar esta obra conjunta convidando renomados colegas que integram o Sistema de Justiça Criminal para concebermos este estudo como uma pauta constante de debates relativos a políticas públicas e inovações legislativas na proteção da mulher vítima de violência”.

Na apresentação do livro, Raquel Gallinati faz uma breve análise da luta pelo direito da mulher no direito brasileiro e ressalta: “Proteger a vítima de violência doméstica é uma necessidade urgente e o agressor precisa saber que a mulher está amparada e protegida pela lei de maneira efetiva”.