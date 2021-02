Ministério da Saúde assina contrato para compra da Covaxin

Brasil | Do R7

A- A+

A Covaxin vai chegar ao Brasil RAJAT GUPTA/EFE/EPA - 18.2.2021

O Ministério da Saúde fechou contrato nesta quinta-feira (25) para a compra de 20 milhões de doses da vacina de Covaxin com a empresa Precisa Medicamentos, que fabrica o imunizante aqui no Brasil. A previsão é que a entrega das doses do produto de origem indiana aconteçam de forma escalonada entre os meses de março a maio deste ano. O investimento total é de R$ 1,6 bilhão.

Com a compra da Covaxin, o governo terá mais uma vacina à disposição para a imunização da população. Ela se junta, assim, à CoronaVac e a Oxford, que já estão sendo utilizadas no país.

Segundo informe do Ministério da Saúde, as primeiras 8 milhões de doses da Covaxin devem chegar ao país em março, em dois lotes de 4 milhões. Outras 8 milhões têm previsão de chegada para abril. Em maio, finalmente, espera-se os 4 milhões restantes.