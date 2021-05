Morre Aleksandar Mandic, um dos pioneiros da internet no Brasil Empresário responsável por um dos primeiros provedores de internet do país, o Mandic, morreu nesta quinta-feira (6)

Brasil | Do R7, com informações da Agência Estado

A- A+

Empresário morreu nesta quinta-feira (6) JONNE RORIZ/ESTADÃO CONTEÚDO

O empresário Aleksandar Mandic morreu nesta quinta-feira (6), aos 66 anos. Ele é considerado um dos pais da internet no Brasil, por ser o responsável por um dos primeiros provedores de internet do país, o Mandic. Deixa três filhos e duas netas.

A reportagem apurou que o empresário estava com leucemia e aguardava um transplante de medula óssea — no ano passado, ele ficou internado e chegou a ser intubado, após contrair e desenvolver um quadro gravíssimo de covid-19.

Com residência em Portugal, Mandic havia voltado a morar no Brasil em dezembro de 2020 quando a saúde passou a ficar mais fragilizada. Atualmente, ele era o presidente da WiFi Magic, aplicativo que reúne senhas de WiFis públicos de ruas em todo o mundo.

Segundo apurou a reportagem, Mandic conseguiu doação de medula da irmã e precisava ganhar peso para passar pelo transplante. Antes disso, passou por um ano difícil. Durante a pandemia de covid-19, chegou a ficar 40 dias na UTI e foi forçado a uma rotina de idas e vindas do hospital, quando teve que lidar também com uma infecção fúngica grave, que chegou a afetar visão, audição e fala.

"Meu pai foi em busca do sonho dele. E a minha mãe assumiu a bronca. Quando ele chegava do trabalho, eu já estava dormindo. E quando eu acordava, ele já tinha saído. Como criança era difícil, mas, como adulto, eu acho muito bonito. A história está aí. Ele fez a diferença no mundo", conta ao Estadão Axel Mandic, 31, um dos filhos do pioneiro.

A Mandic Cloud Solutions, empresa que ele ajudou a fundar em 2002 (ainda com o nome Mandic Mail) emitiu um comunicado no começo desta noite: "É com imenso pesar que recebemos a notícia sobre o falecimento de Aleksandar Mandic na tarde desta quinta-feira. Mandic foi um líder visionário que contribuiu fortemente para o desenvolvimento da internet e de novas tecnologias no Brasil. Ele já não fazia mais parte da composição acionária de nossa empresa, mas seu espírito inovador estará sempre nos acompanhando. Reconhecido como um dos maiores empreendedores do Brasil, ele será carinhosamente lembrado por todos por sua personalidade alegre e por sua inspiradora visão de futuro".