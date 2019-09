“Nada a Perder 2” estreia versão para surdos Iniciativa promove a inclusão ao produzir cópia do filme com janela de Libras

O ator Petrônio Gontijo interpreta o Bispo Edir Macedo Divulgação

Neste domingo (29), às 14h, um grupo de 180 surdos irá ao cinema, muitos deles pela primeira vez. Eles assistirão ao filme “Nada a Perder 2” no Cinemark do shopping Center Norte graças a iniciativa do EVG Libras, uma ação mantida pela Igreja Universal do Reino de Deus.

Muitas pessoas que são privadas da audição desde o nascimento não são alfabetizadas em português e, assim, não conseguem ler as legendas tradicionais dos filmes.

Para que os surdos possam acompanhar qualquer conteúdo audiovisual necessitam do suporte da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que é a forma de comunicação natural dos surdos em nosso país.

A cópia que será exibida neste domingo, em uma única sessão, traz uma janela de Libras onde intérpretes narram tudo que é dito em cena, dentro do padrão da norma brasileira.

A iniciativa antecipa a determinação da Agência Nacional do Cinema (Ancine) de que, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, todas as salas de cinema do país ofereçam mecanismos de acessibilidade para deficientes visuais e auditivos.

Milhões de excluídos

De acordo com o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui cerca de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Desses, 2,7 milhões são surdos profundos, ou seja, não escutam praticamente nada e se comunicam predominantemente em Libras.

A Libras, assim como o português, também é uma língua oficial do Brasil, e é muito mais fácil de ser aprendida pelos surdos. Para incentivar a formação de intérpretes na língua, o EVG Libras desenvolve cursos básicos para a comunicação com os surdos em todo o Brasil.

Um filme sobre superação

“Nada a Perder 2” conta a trajetória de superação do Bispo Edir Macedo a partir de sua saída da prisão. O filme acompanha os acontecimentos mais importantes da história do Bispo até a inauguração do Templo de Salomão.

Dirigida por Alexandre Avancini, a superprodução traz Petrônio Gontijo no papel de Edir Macedo e Day Mesquita como sua esposa, Ester Bezerra. Atuaram na obra mais de 60 atores e 6 mil figurantes.

Agenda:

Sessão do filme “Nada a Perder 2” para surdos

Local: Sala 3 do Cinemark do Center Norte

Horário: 14h