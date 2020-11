Pazuello recebe alta hospitalar após dois dias de internação

Eduardo Pazuello foi diagnosticado com covid-19 no dia 21 de outubro Marcelo Camargo/Agência Brasil - 16.09.2020

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 57, recebeu alta hospitalar às 11h30 da manhã deste domingo (1) em Brasília, segundo divulgado pela pasta.

"Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação. O ministro será monitorado pela sua equipe médica das Forças Armadas até a total recuperação da covid-19", afirma o comunicado do Ministério.

Pazuello foi diagnosticado com covid-19 no dia 21 de outubro. Na última sexta-feira (30), foi internado no hospital DF ​​Star, em Brasília, após apresentar desidratação. Até então, estava cumprindo isolamento social em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, na capital federal, quando sentiu febre e dor de cabeça.

Leia também: Covid-19 é um dos assuntos mais procurados na Ouvidoria do TSE

No sábado (31), ele foi submetido a exames de acompanhamento do tratamento da covid-19 para hidratação e acompanhamento médico no hospital, segundo nota do ministério.

Veja a íntegra da nota divulgada pelo Ministério da Saúde:

"O ministro, Eduardo Pazuello, segue neste momento para o Hospital das Forças Armadas (HFA) para análise da equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para Covid-19.

O estado de saúde do ministro é estável. O procedimento é regulamentar para o tratamento que teve início em unidade de saúde militar."