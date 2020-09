PF cumpre 52 mandados de busca contra comércio ilegal de diamantes

Polícia Federal faz operação contra comércio ilegal de diamantes Divulgação/Polícia Federal

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), a operação Crassa, com o cumprimento de 52 mandados de busca e apreensão em sete estados brasileiros e no Distrito Federal.

Todos os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Rondônia. Além das buscas, a Justiça também determinou o sequestro de bens imóveis.

O objetivo da ação é desarticular uma organização criminosa que se dedica a explorar e comercializar, de forma ilegal, diamantes extraídos ilegalmente da Terra Indígena Roosevelt, em Rondônia.

As investigações começaram em 2018, após a prisão em flagrante de três indivíduos em posse de diversas pedras de diamante. Os três criminosos haviam feito o trajeto de São Paulo até Rondônia para adquirir as pedras e admitiram que os diamantes eram da Reserva Roosevelt.

Durante as investigações houve êxito na identificação do esquema criminoso que conta com a participação de garimpeiros, lideranças indígenas, financiadores do garimpo, avaliadores, comerciantes e intermediadores que estabelecem a conexão entre os fornecedores e o mercado consumidor nacional e internacional.

Para o cumprimento dos mandados, foi mobilizado um efetivo de cerca de 150 policiais federais, distribuídos entre os estados de Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Roraima, São Paulo e o Distrito Federal.

Dentre os crimes investigados estão organização criminosa, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro.