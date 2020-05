R7 transmite live do IEJA sobre impacto da covid-19 na educação Participam do encontro ministro do STF Luiz Edson Fachin e a presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, Elizabeth Guedes

IEJA discute impacto da covid-19 na educação Divulgação

O Portal R7 transmite nesta sexta-feira (15) uma live do IEJA (Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados) sobre o impacto da covid-19 na educação no país.

O encontro, marcado para 19h, contará com a presença de Luiz Edson Fachin, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) desde 2015 - antes de entrar para a Suprema Corte, ele foi advogado e professor de direito civil; e de Elizabeth Guedes, eleita diretora da Anup no início de abril de 2019 até 2022. A associação, fundada em 1989, trabalha em prol da educação no Brasil, intermediando a relação entre o poder público e as instituições de ensino superior.

A conversa será mediada por Fabiane Oliveira, presidente do IEJA e ex-secretária geral do STF. “Teremos um rico debate sobre quais os desafios para o setor, especialmente o do ensino universitário, e que lições teremos para assegurar educação de qualidade nos mais diferentes rincões de nosso país continental”, disse Oliveira.

A questão-chave do encontro será a área educacional. “A cooperação do Estado, família e sociedade civil é imprescindível neste momento em que a educação se reorganiza para enfrentar a crise”, acrescenta.

A manutenção do calendário de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) também será uma das questões analisadas pelos participantes. Na última segunda-feira (11), o MEC (Ministério da Educação) abriu as inscrições para o exame e divulgou que as provas presenciais serão aplicadas nos dias 1º e 8 de novembro, e as versões digitais de 22 a 29 do mesmo mês.