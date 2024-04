Alerta de Frente Fria e Tempestades: Confira a Previsão do Tempo para os Primeiros Dias de Outono Fenômeno deverá trazer chuva e queda de temperatura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina...

Revista Oeste| 20/03/2024 - 13h29 (Atualizado em 01/04/2024 - 09h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share