Alerta de tempestades e vendavais no Sul do Brasil Chuvas podem acumular até 100 mm ao longo do dia; há possibilidade de queda de granizo.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 24/05/2024 - 10h33 (Atualizado em 24/05/2024 - 10h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share