Concessionária estima gasto de R$ 1 bilhão com reforma do Aeroporto de Porto Alegre CEO da Fraport Brasil afirma que gastos para reconstrução estão sendo compartilhados com governo federalLeia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 08/06/2024 - 11h43 (Atualizado em 08/06/2024 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share