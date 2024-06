Confederação de Municípios estima R$ 11,4 bilhões em prejuízos com chuvas no RS Mais de 109,7 mil moradias foram danificadas ou destruídas no EstadoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e...

Revista Oeste|Do R7 09/06/2024 - 09h13 (Atualizado em 09/06/2024 - 09h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share