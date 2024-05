Correnteza arrasa hotel em questão de segundos no Rio Grande do Sul O caso aconteceu em Arroio do Tigre, em 30 de abril, mas viralizou na internet nesta terça-feira, 7.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 07/05/2024 - 20h32 (Atualizado em 07/05/2024 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share