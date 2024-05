Defesa Civil do RS recebe doações de alimentos e água O balanço da Defesa Civil contabilizou as doações feitas entre 25 de abril e 25 de maio. O Rio Grande do Sul recebeu 200 toneladas...

Revista Oeste|Do R7 26/05/2024 - 16h48 (Atualizado em 26/05/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share