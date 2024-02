Dois criminosos morrem em ação da Rota na Baixada Santista; um policial ficou ferido Operação foi deflagrada depois do assassinato do militar Samuel Wesley Cosmo, na sexta-feira 2... Operação foi deflagrada depois do assassinato do militar Samuel Wesley Cosmo, na sexta-feira 2 Consulte a matéria completa no Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste para saber mais sobre essa ação da Rota na Baixada Santista, que resultou na morte de dois criminosos e deixou um policial ferido.Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.