El Niño: O fenômeno que afeta todo o Brasil com temperaturas altas O fenômeno conhecido como El Niño, que está... O fenômeno conhecido como El Niño, que está em fase final, tem afetado todo o Brasil com temperaturas altas e efeitos que devem ser sentidos até o outono. O El Niño é um fenômeno climático que ocorre quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial se aquecem mais do que o normal, causando alterações significativas no clima global. Quer saber mais sobre como o El Niño está afetando o Brasil? Consulte a matéria completa no site da Revista Oeste.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Alerta: El Niño está em fase final • Integrantes do grupo Revelação são assaltados em Salvador e músico é esfaqueado • Homem é preso depois de tentar vender violino furtado de 100 anos para o próprio dono Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.