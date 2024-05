Escândalo em Santa Catarina: Casal é preso por desviar dinheiro do tratamento do filho As investigações, solicitadas pelo Ministério Público revelaram que os pais usaram indevidamente os fundos arrecadadosLeia a matéria...

Revista Oeste|Do R7 23/05/2024 - 17h18 (Atualizado em 23/05/2024 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share