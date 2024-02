Homem é preso após tentar vender violino roubado para o próprio dono O suspeito foi detido após uma tentativa inusitada de venda... O suspeito foi detido após uma tentativa inusitada de venda. Ele procurou o proprietário do violino, alegando ter adquirido o instrumento de cordas na região da Cracolândia, no centro da capital. No entanto, ao investigar a procedência do violino, a polícia descobriu que ele havia sido furtado há mais de 100 anos. Curioso para saber como essa história termina? Consulte a matéria completa no site Revista Oeste e descubra todos os detalhes sobre esse caso surpreendente!Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Integrantes do grupo Revelação são assaltados em Salvador e músico é esfaqueado • Homem é preso depois de tentar vender violino furtado de 100 anos para o próprio dono • Cantor é notificado por fala considerada homofóbica no carnaval: ‘Vai curtir o bloco, cheio de mulher’ Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.