Justiça marca julgamento de réus por sequestro envolvendo Marcelinho Carioca Dois suspeitos ainda... Dois suspeitos ainda estão foragidos. O post Caso Marcelinho Carioca: Justiça marca julgamento de réus por sequestro apareceu primeiro em Revista Oeste.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Caso Marcelinho Carioca: Justiça marca julgamento de réus por sequestro • Previsão do tempo: como vai ser o clima no país em abril • Ministério da Justiça renova por mais um mês uso da Força Nacional no Rio de Janeiro Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.