Loja da Havan é inundada no Rio Grande do Sul: Veja as imagens impressionantes O dono da rede, Luciano Hang, disponibilizou dois helicópteros para apoiar a Defesa Civil em qualquer necessidade emergencial.Leia...

Revista Oeste| 03/05/2024 - 20h32 (Atualizado em 03/05/2024 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share