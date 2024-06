Nível do Guaíba: Equipes se mobilizam para limpar as ruas de Porto Alegre Equipes se mobilizam para limpar as ruas de Porto Alegre; 27 mil toneladas de resíduos já foram removidas das ruasLeia a matéria...

Revista Oeste|Do R7 04/06/2024 - 10h26 (Atualizado em 04/06/2024 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share