Nível do Guaíba: medição registra 3,79 metros Às 6h15, no cais Mauá, a medição registrou 3,79 metros, sendo que a cota de inundação era de 3 metros.Leia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 30/05/2024 - 09h51 (Atualizado em 30/05/2024 - 09h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share