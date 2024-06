PGR investiga possíveis irregularidades em matrículas no EJA O órgão suspeita que municípios do Norte e Nordeste podem estar inflando números para obter mais verbas.Leia a matéria completa no...

