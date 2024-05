Polícia apreende produtos saqueados da loja do Grêmio: confira as imagens Depois da inundação na Arena do clube, itens foram encontrados em abrigo; duas pessoas serão ouvidasLeia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste|Do R7 29/05/2024 - 20h06 (Atualizado em 29/05/2024 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share