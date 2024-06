Porto Alegre retoma tratamento de água e esgoto: Veja as últimas atualizações Volta do abastecimento é gradual e pode demorar mais para alcançar áreas afastadas.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil...

Revista Oeste|Do R7 10/06/2024 - 10h14 (Atualizado em 10/06/2024 - 10h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share