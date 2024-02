Prédio de 19 andares evacuado no litoral de SP após colapso A Defesa Civil afirma que o edifício 'não corre o risco de desabar' A Defesa Civil afirma que o edifício 'não corre o risco de desabar' Descubra mais sobre o colapso do prédio de 19 andares no litoral de SP consultando a matéria completa no nosso parceiro, a Revista Oeste.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Veja fotos do prédio de 19 andares evacuado no litoral de SP depois de colapso • Carteira Nacional de Identidade: 3 Estados estão atrasados na emissão do documento que une RG e CPF • Polícia investiga relação de Deolane Bezerra com traficantes do Complexo da Maré Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.