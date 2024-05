Rio Grande do Sul: mudança climática iminente As precipitações, que ultrapassaram 1.000 milímetros em algumas áreas, devem dar trégua em regiões do Estado.Leia a matéria completa...

Revista Oeste|Do R7 29/05/2024 - 17h03 (Atualizado em 29/05/2024 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share