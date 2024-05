Sindicato adia greve no Metrô de São Paulo A categoria decidiu aguardar até o 5 de junho para negociar com o governo do Estado por melhorias salariais e de benefícios.Leia...

Revista Oeste|Do R7 21/05/2024 - 21h18 (Atualizado em 21/05/2024 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share