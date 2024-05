Tragédia no RS: mais de 170 mil alunos estão sem previsão de volta às aulas Depois das enchentes no Rio Grande do Sul, 441 escolas públicas do Estado ainda estão fechadas.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 21/05/2024 - 09h48 (Atualizado em 21/05/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share