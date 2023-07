Superintendente da Polícia Federal em São Paulo visita Record TV

A- A+

A partir da esquerda: Clóvis Rabelo, diretor de Estratégia e Conteúdo do Jornalismo da Record TV; Rogério Giampaoli, Superintendente da Polícia Federal em São Paulo; Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV; e Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record TV Karina Lajusticia/Record TV

Nesta sexta-feira (7), o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, acompanhado do vice-presidente de Jornalismo, Antonio Guerreiro, recebeu o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Rogério Giampaoli.



O encontro, focado em revalidar e aprimorar o relacionamento entre ambas as instituições, aconteceu na sede da emissora, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista.



Na oportunidade, Costa e Guerreiro deixaram o canal aberto para a divulgação das operações da Polícia Federal e, inclusive, para a divulgação da preparação dos policiais, de treinamentos e cursos de capacitação, entre outras ações.



O presidente da Record TV salientou o trabalho dos policiais: “ Nós temos que valorizar o verdadeiro herói, o policial que coloca sua vida em risco pela nossa, mostrar que o lado do bem é preparado para enfrentar o lado do mal, como uma maneira até de desencorajar o crime organizado. O que nós queremos é informação, integração e colaboração, mostrar o que deve ser mostrado e preservar o que precisa ser preservado para ajudar nas investigações”.



O delegado de polícia federal destacou a parceria da Record TV com a PF.



“Vocês têm todo o meu apoio, até para estimular as pessoas a se interessarem pela Polícia Federal, a seguirem uma carreira, estudar para que incorporem as nossas fileiras, o nosso quadro. Somos servidores públicos, somos um órgão de Estado e temos uma prestação junto à sociedade a fazer, dos nossos serviços, das nossas conquistas, das nossas ações, não tem como ser diferente. Temos que ser muito transparentes e muito responsáveis nas nossas ações e na transmissão de informação no geral. A Polícia Federal tem a necessidade de prestar contas, tem a necessidade de informar o que é o certo e o errado, e vocês nos ajudam a informar esse efeito pedagógico, isso é importantíssimo”, afirmou Giampaoli.



Participaram, também, o diretor de Estratégia e Conteúdo do Jornalismo, Clóvis Itamar de Almeida Rabelo, e a gerente de Relações Institucionais, Karina Lajusticia.