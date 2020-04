Teich anuncia criação de 'banco de dados' para integrar ministérios 

Ministro defende consolidação de informações da crise Divulgação/ Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou nesta quarta-feira (22) a criação de um banco de dados que vai integrar a Pasta a outros ministérios.

O médico, que participou da primeira entrevista coletiva após assumir o cargo, ressaltou a importância do trabalho conjunto na consolidação das informações sobre a pandemia do novo coronavírus.

"Nós vamos buscar uma integração cada vez maior com outros grupos do governo, porque assim você vai ter a consolidação das informações, um melhor detalhamento. Em relação a isso, nós também estamos trabalhando com a iniciativa privada", disse.

Segundo Teich, o sistema também estará interligado a hospitais, estados e município. O objetivo é apresentar dados sólidos sobre o comportamento e impacto da epidemia no Brasil.

"Tudo isso vai ser consolidado num programa dos vários ministérios. A Saúde trabalha em bloco com os ministérios. É um programa do governo", completou.

Eduardo Pazuello

O ministro também falou sobre a chegada do general Eduardo Pazuello à Pasta, que assumirá o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde. Ele vai substituir João Gabbardo, que ocupou a função durante a gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.

De acordo com o oncologista, Pazuello conta com ampla experiência em gestão e logística e, por isso, será fundamental no processo de implantação de todas medidas do governo federal no combate aos impactos da pandemia do novo coronavírus.

Durante coletiva de imprensa, Teich também defendeu a necessidade de melhorar a eficiência do Ministério. "Eu acredito que ele possa, de verdade, ajudar que a gente consiga criar um programa de ajuste e crescimento compatível com a necessidade que a gente tem hoje", disse.