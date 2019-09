Vagas para trainees oferecem remuneração de até R$ 7 mil 

Vagas para trainees têm remuneração de até R$ 7 mil Pexels

O mercado de trabalho apresenta novidades interessantes para quem é estudante de graduação ou já tem formação em cursos superiores. Empresas oferecem vagas para trainees (treinamento de um profissional para uma tarefa específica) com remuneração de até R$ 7 mil por mês, além de diversos benefícios e até participações nos lucros. Os valores são impressionantes e equivalem de cinco a sete salários mínimos.

É o caso do programa de trainee do banco Safra, uma das maiores instituições financeiras privadas do Brasil. Os profissionais selecionados vão receber um salário mensal de R$ 7 mil, além de um incentivo de contratação de mais R$ 20 mil. Muito acima do dos R$ 998 atuais do salário mínimo e até dos R$ 4.277,04 indicados pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), em março deste ano, como o necessário para sustentar uma família de quatro pessoas.

São elegíveis para o processo seletivo profissionais graduados em qualquer curso entre 2016 e 2019. Alguns requisitos como domínio da língua inglesa e disponibilidade para morar em São Paulo são essenciais. O período de inscrições teve início em 11 de setembro e vai terminar no dia 6 de outubro.

Além do Safra, a Spot Educação também está aceitando inscrições para seu novo programa de trainee, o Acelera Spot 2020, até 23 de setembro.

Para participar, é preciso ter concluído a graduação entre o primeiro semestre de 2017 e o segundo semestre de 2019, em qualquer curso. Os trainees escolhidos começam a trabalhar em janeiro do ano que vem e tem direito a plano de saúde e odontológico, vale-transporte e vale-refeição, além de bolsa de estudos para estudar inglês.

A Cielo é outra empresa que oferece oportunidade imperdível. Até o dia 30 de setembro, estudantes de qualquer curso finalizados entre dezembro de 2020 e dezembro de 2019, e que tenham domínio intermediário do inglês, podem pleitear a vaga.

Com remuneração de R$ 6.300, a oferta para os trainees da Cielo também inclui assistência médica e odontológica, previdência privada, auxílio-refeição, fretado, estacionamento ou vale-transporte, seguro de vida, horários flexíveis e outros programas para os escolhidos.

Por fim, outra oportunidade para trainees é oferecida pelo Programa de Estágio da Mitre. A empresa oferece duas modalidades de programa, que se diferenciam por dinâmicas de trabalho diferentes e exigências distintas. A primeira tem duração de 12 a 24 meses e a segunda de 12 a 18 meses.

Os selecionados no processo terão bolsa auxílio compatível de R$ 6 mil, além de diversos benefícios como vale-refeição, seguro de vida, auxílio médico, auxílio odontológico e estacionamento, além da possibilidade de efetivação.

