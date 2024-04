Brasília |Do R7, em Brasília

Acompanhe ao vivo: CCJ da Câmara analisa prisão do deputado Chiquinho Brazão Deputado foi detido no domingo (24) por suspeita de ter sido um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados analisa nesta terça-feira (26) o pedido de prisão do deputado Chiquinho Brazão (RJ), que foi detido pela Polícia Federal no domingo (24) por suspeita de ser um dos mandantes das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes.