Acompanhe ao vivo pronunciamento de Lewandowski sobre o caso Marielle

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, faz pronunciamento nesta terça-feira (19) a partir das 18h30 sobre o caso Marielle Franco. Acompanhe no vídeo acima.

Vereadora Marielle Franco foi assassinada em 2018 Vereadora Marielle Franco foi assassinada em 2018 (Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro — Arquivo)

A investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes chegou ao STF (Supremo Tribunal Federal) devido ao suposto envolvimento de autoridade com foro privilegiado. A relatoria do processo foi distribuída por sorteio ao ministro Alexandre de Moraes, da Primeira Turma, por se tratar de uma ação criminal.