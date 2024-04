Produtores rurais do DF recebem incentivo ao cuidar da preservação e uso consciente da água Caesb vai pagar os produtores rurais dispostos a ajudar na preservação da Bacia do Rio Descoberto

Como parte das comemorações do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai pagar os produtores rurais dispostos a ajudar na preservação da Bacia do Rio Descoberto.