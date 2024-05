Ao vivo: Congresso analisa vetos e medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul Primeira sessão deliberativa do ano tem na pauta vetos sobre a saidinhas de presos e despacho gratuito de bagagens

Depois de diversos adiamentos, deputados e senadores analisam nesta quinta-feira (8) 33 vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Os parlamentares também vão votar mudanças na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que permitem ao governo federal executar com prioridade os recursos de emendas ao Orçamento para cidades em situação de calamidade pública, que é o caso dos municípios do Rio Grande do Sul no momento.

Acompanhe ao vivo: