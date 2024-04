Ao vivo: presidente Lula se reúne com membros da imprensa nesta terça Encontro é o primeiro compromisso da agenda do chefe do Executivo, que ainda deve se reunir com autoridades internacionais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta terça-feira (23) com representantes da imprensa brasileira em um evento no Palácio do Planalto. Com a proposta de estreitar a relação do governo federal, o chefe do Executivo já tratou de diversos assuntos, como o papel das Forças Armadas e conflitos internacionais. O encontro é o primeiro compromisso de Lula, que também deve se reunir com ministros.

Encontro acontece nesta terça-feira (Ricardo Stuckert / PR)

O encontro também conta com a participação de Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil. Após a cerimônia, Lula deve permanecer no Palácio do Planalto para receber o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima, presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, e a ministra de Relações Internacionais e Cooperação da República da África do Sul, Naledi Pandor.